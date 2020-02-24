شكرا لقرائتكم خبر عن جولة رعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية في أمريكا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال الكنيسة الإنجيلية العربية بمدينة Whittier بولاية كاليفورنيا، بمناسبة مرور 25 عامًا على بدء الخدمة بالكنيسة، بحضور الدكتور القس هشام صفوت، راعي الكنيسة، وعدد من قيادات الكنائس الإنجيلية العربية بولاية لوس أنجلوس.

كما شارك زكى في خدمة، أمس الأحد، برسالة روحية بالكنيسة، وبعدها التقي السفير أحمد شاهين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، وتناول الحوار عدة قضايا هامة حول دور الدولة المصرية في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمساهمة في بناء منظومة الحياة الكريمة، صحيًّا واجتماعيًّا، بجانب أهمية دور الدبلوماسية الشعبية في نقل الصورة الحقيقية للحالة المصرية في مواجهة أي محاولات للتشويه بالاستغلال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت جولة رئيس الطائفة الإنجيلية عدة ولايات أمريكية منها واشنطن ونيويورك، ومقابلة عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس الإنجيلية الأمريكية والمجتمع المدني البارزين.

جولة رعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية في امريكا

جولة رعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية في امريكا