شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة أغاني المهرجانات الغنائية (ملف خاص) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق نجاح كبير ونسب استماع ومشاهدات قياسية اضافة إلى تحقيها الجدل في الأوساط الفنية والشارع المصري، لكنها صدمت خلال الفترة الماضية بعدة قرارات منها تقنين ثم منع.

بدأت رحلة المهرجانات خلال السنوات الماضية لحظة صعود أوكا وأورتيجا ثم انتهت حاليًا بصراعات شاكوش وبيكا وعمر كمال.

نقابة المهن الموسيقية كان لها دور كبير متمثلة في نقيبها الفنان هاني شاكر الذي اصدر قرار بمنع المهرجانات الغنائية من التواجد فيما يخص محيط النقابة القانوني من ملاهي ليلية وحفلات أي كل ما يخص «التصاريح».

قرار الفنان هاني شاكر جاء بعد تعرض الثنائي «شاكوش وعمر كمال» لهجمة كبيرة على السوشيال ميديا عقب حفلتهم الأخيرة في ستاد القاهرة والتي ذكروا في أغنيتهم الشهيرة بعض الكلمات الخارجة بحد وصفهم وهي «خمور وحشيش» في أغنيتهم الشهيرة «بنت الجيران»..

فصدر القرار بعدها بمنع 24 من مطربي المهرجانات من الغناء منهم الفنان محمد رمضان.

بعد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية حدثت ردود فعل كبيرة مابين مؤيدة ومعارضة للقرار

• طارق الشناوي: قرار «الموسيقيين» بوقف مطربين المهرجانت متعسف

علق الناقد الفني طارق الشناوي على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بإيقاف مطربي المهرجانات عن العمل وحظر التعامل معهم من قبل الفنادق ومنسقي الحفلات، واصفًا الأمر بالتعسف واستعراض القوة من قبل نقابة الموسيقيين.

وأوضح «الشناوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن قرارات نقابة الموسيقيين تتصف بالمبالغة في الهجوم على المهرجانات ومطربيها وهذا يرجع للنظرة الفوقية التي جعلت هذا النوع من الأغاني مصنف كدرجة ثانية، الأمر الذي يعتبره مرفوض.

وأضاف الناقد الفني أن النظر لهذا النوع من الغاء من منطلق أنه من العشوائيات أمر غير مقبول، لأنه عندما يتعلق الأمر بالفن سنجده يخضع للمساواة بين الفنانين، والجمهور فقط هو من يحدد موقفه تجاه العمل الفني سواء بالقبول أو بالرفض.

وتابع حديثه عن موقف «الموسيقين» مؤكدًا أنه يتصف بالتخبط، حيث تغير موقفها تجاه مطربين المهرجانات أكثر من مرة، إذ أن النقابة كانت متقبلة وجود حسن شاكوش في البداية ومعترضة على وجود حمو بيا، ثم تغير الأمر بالاعتراض على الاثنين.

وأشار إلى أن عمر كمال مطرب أغنية «بنت الجيران» الشهيرة التي أزعجت النقابة، هو نفسه من غنى هاني شاكر أغنية من تلحينه، ثم تسائل مستنكرًا «هل هاني بيغني لملحن كسر مثلًا».

وعن مقطع «أشرب خمور وحشيش» في أغنية «بنت الجيران»، والذي أثار غضب النقابة، فعلق قائلًا إن من أشهر أغنيات الموسيقار محمد عبدالوهاب هي «الدنيا سيجارة وكاس»، وكذلك «فيك عشرة كوتشينة في البلكونة لاعبني عشرة إنهما برهان».

أما عن غناء حسن شاكوش وعمر كمال داخل استاد القاهرة والتي أثارت الغضب أيضًا، فقال أن الاستاد ليس مكان مقدس أو مخصص للطقوس الدينية، وإذا اعتبرنا الاستاد هو مسرح للغناء وإقامة الحفلات، فيمكن أن تُغنى من خلاله كل الأنماط الغنائية والاختيار يرجع للجمهور.

وأكمل مضيفًا أن معظم حفلات أم كلثوم كانت تُقام على مسرح سينما قصر النيل، الأمر الذي لم يمنع نفس المكان من عرض أفلام ضعيفة والتي كان يطلق عليها أفلام المقاولات، بالإضافة إلى أن نفس المسرح الذي شهد حفلات كوكب الشرق، شهد أيضًا حفلات لمطربين شعبيين مثل خضر محمد خضر ومحد طه وفاطمة عيد.

واختتم «الشناوي» حديثه معلقًا على مستوى كلمات أغاني المهرجانات التي يصفها البعض بالإسفاف، مستشهدًا بالموسيقار حلمي بكر حين سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأيه في هؤلاء المطربين، فوصفهم ب «حشرات ألعن من الصراصير».

وتابع الناقد الفني، بأنه إذا كان الموسيقار الكبير سمح لنفسه باستخدام مثل هذه الألفاظ التي يعاقب عليها القانون، فكيف له السعي لإيقافهم على اعتبار أن كلمات أغانيهم مسفة.

• مصطفى كامل: أؤيد قرار «الموسيقين» بوقف المهرجانات والنقابة مش بتقطع عيش حد

بينما أبدى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقين الأسبق، رأيه في قرار النقابة بإقاف المهرجانات، قائلًا إنه يؤيد قرارها، مؤكدًا أن النقابة ليست ضد هؤلاء الشباب ولكنها ملتزمة بالقوانين التي تعمل وفقًا لها.

وأضاف خلال تصريحه ل «المصري اليوم» أن مغنين المهرجانات يوجد بينهم أصوات جيدة بالفعل، وأن النقابة كانت تساندهم وتمنحهم العضوية بها، إذ أن النقابة كانت تؤدي دورها في استغلال الأصوات الجيدة واحتوائها، لكنهم يسيؤن استخدام تللك العضوية من خلال الكلمات المسفة التي تتضمنها أغانيهم، التي وصفها بأنها تخدش الحياء، الأمر الذي يتنافى مع الذوق العام المصري.

وأوضح أن مطربي المهرجانات يفتقدون القدرة على انتقاء كلمات الأغاني، مؤكدًا أنه يتوجب على كل مطرب يمتلك صوت جيد أن ينتقي كلمات أغانيه بعناية.

وعن حفل عيد الحب الذي أُقيم في استاد القاهرة، فأشاد النقيب السابق بموقف عمر كمال وحسن شاكوش بشأن الجملة المثيرة للجدل في أغنيتهم الشهيرة «أشرب خمور وحشيش»، والاعتذار عنها وتوضيح أن هناك عطل فني هو الذي تسبب في ظهور هذه الجملة أثناء الحفل.

وتابع قائلًا: «لو مش ناجحين مكنوش أحيوا حفلة مهمة زي دي، والنقابة مش بتقطع عيش حد، لو العيال دى أصواتها حلوة، النقابة هتقف معاهم».

حلمي بكر: لا يوجد ما يسمى بالمهرجانات في الغناء.. وما يقدمه محمد رمضان «مرض»

وكذلك جاء رأي الموسيقار حلمي بكر مؤيدًا لقرار النقابة وبشدة، حيث قال إن هاني شاكر محق في قرار إيقاف مطربين المهرجانات عن الغناء، مشيرًا إلى أنه في رأيه لا يوجد ما يسمى بالمهرجانات على الساحة الغنائية.

وأضاف «بكر» مستنكرًا في تصريحه ل «المصري اليوم»، لإحياء حسن شاكوش وعمر كمال حفل عيد الحب داخل استاد القاهرة، حيث يرى أنه لا يجوز انضام هؤلاء لقائمة النجوم المتميزين الذين أحيوا حفلات داخل الاستاد مثل تامر حسني ونانسي عجرم ووائل جسار وساندي وأحمد شيبة، حيث يرى في انضمامهما لتلك الأسامي هو إسفاف وعدم تقدير للفن وتشويه له.

وتابع منتقدًا لمغنين المهرجانات «دول بيشتغلوا بضربة الحظوالضجة اللى بتجيب إعلانات وفلوس»، وأشار إلى أنه قد طالب في وقت سابق بفرض عقوبات على مغنين هذا اللون الشعبي.

وبالحديث عن أغانى محمد رمضان، التي بدأ مؤخرًا في طرحها،فشدد قائلًا:«نحن أمام حالة مرضية متفشية في المجتمع،لابد من التعامل معاها بصرامة لايقافها تماما،وحماية الأجيال القادمة من الضياع».

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موقف نقابة المهن التمثيلية من إيقاف محمد رمضان عن الغناء

ونظرًا إلى تصريح نقابة المهن الموسيقية بأن قرارها بمنع مطربي المهرجانات من مزاولة عملهم يشمل الفنان محمد رمضان، وأن النقابة لن تمنحه تصريح بالغناء مرة أخرى، وذلك لأنه لم يحترم النقابة ولا يضعها في اعتباره وفقًا لتصريح هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية التلفزيوني، تواصل المصري اليوم مع نقابة المهن التمثيلية التي ينتمي إليها محمد رمضان في الأساس للتعليق، ولكن امتنعت النقابة عن الرد بشأن هذا الأمر.

وبسؤال المؤلف والمنتج مصطفى وفقي، الذي شارك في إنتاج بعض المهرجانات عن تعليقه على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف مطربين هذا اللون الغنائي من عن مزاولة عملهم، وحظر التعامل معهم، فقال إن النقابة هي الجهة المعنية بالأمر وقرارها يُحترم وليس له أن يعترض على قرارها.

وأضاف «وفقي» في تصريحات لـ «المصري اليوم» أن عمله لا يقتصر على إنتاج المهرجانات فقط، وكذلك الأمر بالنسبة لشركائه، المطربين أحمد عزت وعلي سمارة، حيث يمكنهم أداء أكثر من لون غنائي غير المهرجانات وبالتالي سيستمروا في عملهم.

وأوضح «وفقي» أنه يحترم قرار «الموسيقيين» ولا يسعى للظهور على حساب الضجة التي أثارها قرار النقابة، سواء هو أو فريق عمله، مؤكدًا أنهم يسعون لبناء مصداقية فنية بينهم وبين الجمهور من خلال تقديم أغاني جديدة ذات محتوىهادف وكلمات وألحان تحترم المستمعين.

وأشار إلى أنه يسعى لتحقيق النجاح من خلال تقديم أعمال جيدة وليس من خلال «الشو الإعلامي»،إذ أنه عندما حققت أغنية «عايم في بحر الغدر» نجاح كبير، لم يسعى الثلاثي لإنتاج فيديو كليب لها وكذلك لم يستجيبوا لعروض البرامج للظهور بها في تلك الفترة، حيث ظهروا فقط مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك نظرًا لمصداقيته مع الجمهور.

وتابع أنه في انتظار ما إذا أعادة النقابة النظر بشأن بعض الأسامي المدرجة في قائمة الممنوعين من الغناء، حيث يرى أنها تتضمن بعضالأسامي التي تمتلك أصوات غنائية جيدة في رأيه مثل أحمد عزت وعلي سارة.

وصرح في نهاية حديثه أنه يقدم على مشروع غنائي مع الفنانة شمس الكويتية، والأغنية من كلماته ومن ألحان أحمد عزت، وهي عبارة عن دويتو غنائي يجمع بين شمس الكويتية وأحمد عزت وعلي سمارة.

«المصري اليوم» استطاعت ان تجري استطلاع في الشارع المصري لعدد من المواطنين حول ارائهم في المهرجانات المصرية وقرار هاني شاكر بمنعهم.

قال أحد الأشخاص المشاركين في استطلاع الرأي أن يري ان أغاني المهرجانات لا تدل على ذوق الشعب المصرى في الفن، لما تحوية من الفاظ«، وتابع:» انه قرار صائب من الفنان هانى شاكر، واكنه متاخر«، مؤكدا على ان الذوق العام في مصر ليس مستعدا للافساد.

وفي رآي أخر قال احد المشاركين في استطلاع الراي«انه غير مهتم بهذا اللون من الغناء ولا يستمع اليه، بسبب افسادها لكثير من الشباب»، مؤكدا على تايدة للقرار، «ولكنة متاخر جدا»، بسبب تاثيرة بالسلب على كثير من الشباب.

بينما قال صاحب محل في وسط القاهرة: «: ان السبب في انشار المهرجانات يرجع إلى انحدار الاخلاق على حد قوله، مطالبا بوقفها، بسبب افسادها للذوق العام، مشيرا أي ان مصر كانت من البلاد المتحضرة في ايام انتشار فن ام كلثوم.

وقالت سيدة مشاركة في استطلاع الرآي:«ان قرار الوقف يعد من افضل القرارات، بسبب تاثيرها بالسلب على الشباب».

بينما اختلفت وجه النظر مع الشباب والاطفال، مؤكدين على متابعهم الجيدة لمطربي المهرجانات، مثل حمو بيكا وحسن شاكوش، وابو الشوق وامين خطاب، مشيرين إلى حزنهم من قرار الوقف، بسبب ان لها جمهور واسع في جميع ارجاء مصر.

وقال شاب انه يستمع إلى الهرجانات في الافراح والمناسبات فقط، بسبب انها تضيف جو من الفرح، وقال اخر ان مطربي المهرجانات غير مسؤلين عن الفساد، وانه لا يوافقهم في استخدام الالفاظ الخارجة.

وقالت فتاة ان قرار الوقف ليس صائبا، لانه يعد «اكل عيش» لهؤلاء المطربين،مشيرة إلى ان هناك فئة من مطربي المهرجانات يغنى بشكل متحضر ولا يستخدم مصطلحات مشينة.

وقالت فتاة اخرة ان مطربي المهرجانات هم المسؤلين عن افساد الذوق العام في مصر، ونشر مصطلحات غريبة على المجتمع.

لا يزال الجدل قائما حول قرار نقيب الموسيقين الفنان هانى شاكر بحظر مطربي المهرجانات، من الغناء في المنشأت السياحية والملاهى الليلية، وحظر التعامل معهم،

ولكن خلال الأعوام الماضية ظهرت اغانى المهرجانات في مصر منذ عام 2009، وبدات في الانتشار بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011،

وترصد «المصرى اليوم» ابرز اغانى المهرجانات خلال الفترة الماضية منها مهرجان بلعب أساسي، رب الكون ميزنا بميزة وحب عمري نسيته وكله بالحب ودراكولا وجود بوى غناء اوكا واورتيجا ومهرجان بطنى بتضحك وبلاش نفسنه ومهرجان أصحابي اخصامي ومهرجان سجنو حبيبي يابا ومهرجان الهرم الرابع ومهرجان جواب اعتقال ومهرجان كلبش ومهرجان الحب طلع كمين وعايم في بحر الغدر ووداع يادنيا وداع وشمس المجرة وبنت الجيران ومهرجان يامحمد

كما نرصد من الاغاني التي حققت اعلي مشاهدات خلال الفترة الماضية والتي حققت أرقام قياسية عبر «اليوتيوب»

1-مهرجان «بنت الجيران» حسن شاكوش وعمر كمال واقترب عدد المشاهدات إلى 120.010.999مشاهد

2- وداع يا دنيا وداع لحمو بيكا وحسن شاكوش واقترب عدد المشاهدات إلى 117.385.467

3- مهرجان «عايم في بحر الغدر» على سمارة واحمد عزت واقترب عدد المشاهدات إلى 107.927.988مشاهد

4- مهرجان «هاتلي فودكا وشيفاز» غناء حمو بيكا وشاكوش ونور التوت وعلي قدروة 132.498.654

5- مهرجان «دنيا المراجيح» غناء أبوالشوق وحققت 115.978.705

فيما قال الفنان خالد بيومي امين صندوق نقابة المهن الموسيقية إن الفن المصري لا يقبل بوجود شباب ومغنين المهرجانات بنشر ثقافتهم على الشعب المصري وهم ليس لديهم قيم أو مبادئ أو فكر ثقافي

وأضاف «بيومي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نقابة المهن الموسيقية تقبل بمغني المهرجانات ولكن في حالة وجود صوت جميل وكلمات هادفة وليس بها ألفاظ خارجة،مؤكد أن بعد حالة من الجدل في الشارع المصري قرارت نقابة المهن الموسيقية بفصل مغني المهرجانات والقرار كان بدفء من الشعب المصري والوطن العربي».

وصرح خالد بأن النقابة تؤيد مغني المهرجانات الشعبية بوجود فن هادف وكلمات لا يوجد بها ابتزال ،بسبب اتجاه فئة كبير من الشعب المصري إلى المهرجانات الشعبية وهي لا تعبر عن حقيقة واقع فني .

وتابع: «قرارات النقابة دائما تكون بمشورة اعضاء المجلس وان النقيب هاني شاكر ياخذ برأي كل اعضائها ودراسة كل القرارات قبل الاعلان عنها».

واختتم: «الفن المصري يساوي شهرة اقتصاد القطن المصري في العالم وقيمة الفن المصري كبيرة، وبعد انحضار المستوي الفكري والادمي من خلال اغاني المهرجانات الشعبية لذلك يلزم علينا في كل مكان وزمان ان نقف امام هذه الكارثة التي ستدمر الفنون والحرص على عدم مشاركة ابنائنا في هذه الثقافة الساقطة».