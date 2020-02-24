شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لأماكن تجمعات الأمطار، وكذلك ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

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كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية وتجهيز سيارات كسح وشفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين.