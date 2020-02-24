شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فريق 2001 في الزمالك: «إحنا في ميدان التحرير.. ويارب نلحق الماتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد عبدالمقصود مدرب فريق 2001 في الزمالك، عن تعطل الحافلة التي تضم الفريق الذي من المنتظر أن يواجه الأهلي في استاد القاهرة.

وتحدّث عبدالمقصود الذي سيقود الزمالك فنيا في اللقاء، بحسب مداخلة على قناة «أون سبورت»: «حافلتنا تعطلت فوق منطقة وسط البلد، نحن في الطريق منذ 3 ساعات، نحن بعيدون جدا عن الملعب».

وتابع: «نحن حاليًا في ميدان التحرير، ويارب نلحق، والأمن بيحاول يفتح الطريق للذهاب، ومعايا فريق خليط من مواليد 1999، و2000، و2001، و2002».