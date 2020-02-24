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وزير الدفاع يغادر إلى باكستان في زيارة رسمية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق أول محمد زكي، خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسؤولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

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