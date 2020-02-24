شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يلتقي رئيس جمعية «عماد للشباب والسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، في العاصمة الفرنسية باريس ولطيفة إبن زياتن رئيسة جمعية «عماد للشباب والسلام»، حيث أكد المستشار محمد عبدالسلام دعم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للجهود التي تقوم بها جمعية عماد في نشر ثقافة السلام والتعايش بين الشباب ومواجهة التعصب والتطرف الديني، موضحًا أن سياسة اللجنة العليا هي دعم وتبني كل المشاريع والمبادرات الإنسانية الطموحة التي من شأنها أن تحقق قيم الأخوة والتقارب، وتسهم في خير البشرية.

من جانها أبدت لطيفة إبن زياتن، عن شكرها العميق لمساندة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لمؤسسة «عماد للشباب والسلام»، ولمن يعملون في مجال السلم المجتمعي، مبينة أن اللجنة العليا أثبتت قوة العمل الإنساني المشترك في صنع مستقبل أفضل لكافة الشعوب.

من الجدير بالذكر أن لطيفة إبن زياتن، هي والدة الجندي في الجيش الفرنسي عماد إبن زياتن، الذي راح ضحية هجوم إرهابي جنوب فرنسا، وهو ما دفع والدته لتكريس حياتها لنشر السلام والمحبة بين الشباب، ومواجهة العنف والكراهية.