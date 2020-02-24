شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تنتقد ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية: «كأن البلد مش عايزة مصانع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الاثنين، طلبي إحاطة للنائبين محمود السعيد أبوشحاتة، وهالة أبوالسعد، بشأن المغالاة في أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت أراضى صناعية للمستثمرين بمنطقة «مرغم» بأسعار مبالغ فيها ما اعتبرته النائبة سعر يعرقل الاستثمار في مصر، موضحة أن الهيئة طرحت أراضي بمساحات 144 متراً للقطعة يسمح البناء على 96 متراً فقط والبقية للرصيف، بقيمة 17 ألف و700 جنيه للمتر الواحد، ما يعادل مليون و680 ألف جنيه للقطعة، وشبكة كهرباء تتحمل حتى 25 كيلو وات، في حين أن أحد شركات القطاع الخاص طرحت أراضي بمدينة 6 أكتوبر بمساحات 500 متر للمصنع، بسعر 7300 جنيه للمتر، وقدرة شبكة الكهرباء حتى 30 كيلوات، منتقدة أن تكون أسعار الدولة للمستثمرين أو الراغبين في إنشاء مصانع أكبر من أسعار القطاع الخاص قائلة«وكأنه الدولة مش عايزة مصانع ولا صناعة».

ورد المهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن منطقة مرغم الصناعية لا تتبع الهيئة، موضحاً أن مجمع «مرغم 2» الجديد تم طرحه بأسعار باهظة بسعر 17 ألف جنيه للمتر، قائلا «الأسعار تبدأ من 17 ألف جنيه للمتر، أه طبعا أسعار غالية، لكن هي دى التكلفة بالورقة والقلم وحاسبونى على الكلام ده»، مضيفا: «وطبعا الأسعار مرتفعة بالنسبة للشباب، ولذلك تم طرح الأراضي للإيجار بسعر 20 جنيهًا للمتر و7.5 جنيهات خدمات أمن وصيانة ونظافة، وبذلك سيتم رد التكلفة للهيئة بعد 16 سنة إيجار بدون أي فوائد، أكتر من كدا مقدرش أعمل حاجة».