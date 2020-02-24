شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إنقاذ «أجنبية» حاولت الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال الأمن في إنقاذ إحدى الفتيات من الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر.

وقالت الداخلية في بيان، الاثنين، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إنقاذ (فتاة «تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية من أصل مصري»- مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة)، أثناء قيامها بمحاولة الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سور الكوبري.

وبسؤال والدتها «تحمل جنسية ذات الدولة من أصل مصري» أقرت بأن كريمتها تعاني من مرض نفسي، وقامت بترك المنزل صباح ذات اليوم، وعللت إقدامها على الانتحار لحالتها المرضية، واتخذت الإجراءات القانونية.