شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث المعايير العالمية لإعداد المعلم في مؤتمر بـ«عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُنظم كلية التربية جامعة عين شمس ومركز التميز التربوي بالجامعة المؤتمر الدولي الرابع لكلية التربية؛ تحت عنوان: «كليات التربية والمدرسة تكامل.. تدويل.. تطوير».

يُشارك بالمؤتمر، الذي يعقد في الفترة من 7-9 مارس المقبل، مجموعة كبيرة من المتخصصين والمهتمين بمجال التعليم من مصر وعدد كبير من الدول العربية والأجنبية.

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يهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة وتشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلي والدولي لإعداد معلم مُنافس؛ بالإضافة إلى نشر الوعي بتدويل برامج إعداد المعلم وفق المعايير العالمية والإسهام في تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة.

ومن المقرر أن يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الأساليب والمعايير العالمية التي يتم اتباعها حديثاّ لإعداد المعلم؛ كما يُناقش خلال فعالياته المتنوعة أبرز نتائج الأبحاث التي تم تنفيذها عالمياً وأثرها في إثراء مجال التعليم في مصر والوطن العربي.

يرأس المؤتمر أ.د. ماجد أبوالعنين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، نائب رئيس المؤتمر أ.د. أسعد عبدالخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ مقررا المؤتمر أ.د.حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وأ.د. صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أمين المؤتمر الدكتورة رشا كمال مدير مركز التميز التربوي.