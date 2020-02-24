شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال»: يجب إسناد منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية خارج المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن إعطاء حق منح تراخيص البناء فى تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، للمكاتب الهندسية بالمحليات تتسبب فى استمرار مخالفات البناء، وتابع:" نجد الحي وأمامها عقار مخالف..لا نعرف كيف بنيت".

وطالب «عبد العال» خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، التى تناقش تعديلات قانون البناء الموحد من حيث المبدأ، بإسناد منح تراخيص البناء للمكاتب الأستشارية الهندسية خارج المحليات على غرار التراخيص الصناعية.

وقال «عبد العال»: أرى ألا تعطى اختصاصات تراخيص البناء للإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية، جربناها على مدار سنوات وفشلت والجميع فى القاعة يقر بذلك، لأنه لو منحناها لهم طالب الترخيص سيخالف.