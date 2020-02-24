شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لقائمة الإصلاح في محكمتي البدرشين وحلوان بحضور رجائي عطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قائمة الإصلاح النقابي ينقابة المحامين، اليوم، جولة بمحكمتي البدرشين وحلوان، بحضور رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، وشارك في الجولة محمد عبد الستار بدر، ومحمد راضي مسعود، وعبد الحفيظ الروبي، وإبراهيم سعودي، المتحدث الرسمي للقائمة، ومحمد فزاع.

وكان في استقبال القائمة في الزيارة شيوخ المحامين من البدرشين وعلى رأسهم المحامي إمام نوير، وتم فتح الحوار بين الحضور ورجائي عطية وأجاب على جميع الأسئلة بلا تحفظ، كما استعرض هو ومرشحي القائمة تفاصيل برنامجه الانتخابي.

وانتقل المرشحين إلى محكمة حلوان الأبتدائية، وكان في استقبالهم رموز العمل النقابي بحلوان وعدد من أعضاء مجلس نقابة حلوان، وشباب محامي حلوان الذين طلبوا من رجائي عطية التوقيع على وثيقة محامي حلوان، وتتضمن برنامج عمل لأي مرشح سوف يتولى أي منصب بنقابة المحامين، حيث أعجب عطية بالفكرة والوثيقة ورحب بالتوقيع عليها وتضمينها في برنامجه.