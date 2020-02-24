شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يُطلع السفير الفرنسى على الوضع المائى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والرى ، اوليفر كاديك ، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الفرنسيين بالخارج ويرافقه و السفير الفرنسي بالقاهرة للتعرف عن الوضع المائي في مصر وما تواجهه من تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات المائية

أعرب عبد العاطي ،عن ترحيبه بالوفد الفرنسي وعن تقدير للعلاقات الطيبة بين البلدين وأشار خلال اللقاء الي العمق التاريخي للعلاقات بين مصر وفرنسا ويتطلع لأهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات وتكثيف سُبل التعاون في كافة المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وأشار عبد العاطي ، الى أن الوضع المائي في مصر يتسم بالنُدرة المائية، حيث تواجه مصر تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات المائية حيث انخفض نصيب الفرد من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد لأقل من 570م3/عام ، كما أنه من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية الي انخفاض كمية الأمطار ،وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية حيث تعتمد مصر على نهر النيل اعتماداً كليا بنسبه تبلغ حوالى 97% وهي مياه تأتي من خارج حدود مصر.

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وأضاف عبد العاطى ، أن مصر تقوم بالعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والصرف الصحي المعالج والمياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لإعداد خطة قومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة (9) وزارات لصياغة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع ندرة المياه وسد الاحتياجات بتكلفة تزيد علي 50 مليار دولار تقريباً.

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.