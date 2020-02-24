شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا توجد انقطاعات بسبب الأمطار .. ونتلقى الشكاوى على الرقم " 121 " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة ولم تتأثر بسقوط الأمطار التى شهدتها البلاد منذ صباح اليوم الإثنين، على مستوى الجمهورية.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه لم تشهد أى محافظة على مستوى الجمهورية انقطاعات حتى ، لافتا إلى أن التطوير الذى حدث بالشبكة يجعل الانقطاعات لا تستغرق أكثر من ساعة، بجميع شركات توزيع الكهرباء لـ 9 على مستوى الجمهورية.

و ناشد حمزة ، المواطنين بالابلاغ عن مهمات الكهرباء من كابلات و أكشاك و بالإضافة إلى اعمدة الإنارة المكشوفة على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، مناشدا المواطنين بعدم التطوع لإصلاح أى اعطال و الابلاغ عن أى عطل أو تأثر أى مهمة من مهمات الكهرباء بالامطار ، موكدا أن الفرق الفنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء متواجدين بالشوارع بمختلف أنحاء الجمهورية التدخل السريع فى حالة وجود اي اعطال ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

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الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ5 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ، و أصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.