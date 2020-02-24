شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، جيفري آدامز سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال النقل الجوي، ويأتى ذلك فى إطار اللقاءات والزيارات المستمرة بسفراء الدول المختلفة من أجل زيادة وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية وزيادة فرص الاستثمار، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بالوزارة.

ورحب وزير الطيران بالسفير البريطاني مشيداً بعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية وبخاصة مجال الطيران المدنى، وأوضح الوزير أن رؤية وزارة الطيران فى المرحلة القادمة تهدف إلى تطوير وزيادة سعة المطارات الحالية لاستيعاب الكثافة المتوقعة فى أعداد الركاب وحركة الشحن الجوى، وذلك في إطار خطة الدولة التى تهدف إلى زيادة معدلات النمو الإقتصادى وهو ما يتطلب التعاون مع الدول المختلفة.

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كما تناول اللقاء سبل تنشيط الحركة الجوية بين البلدين وتعزيز الاتفاقيات المشتركة في هذا المجال وكذا التعاون فى مجالات التدريب والصيانة بالإضافة إلى ملف تأمين المطارات المصرية والتنسيق بين الجانبين في مجال مشروعات البنية التحتية بالمطارات المصرية.

وأعرب آدامز عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بقرار عودة خط طيران مباشر للشركة الوطنية مصر للطيران بين شرم الشيخ ولندن، مؤكداً على رغبة بلاده في تعزيز أوجه التعاون مع مصر خاصة فى مجال الطيران المدني، وأثني السفير علي دور وزارة الطيران فى رفع كفاءة الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولى والمطارات الاقليمية، كما أوضح السفير أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في مجال السياحة وزيادة فرص الاستثمار بين البلدين خاصة فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية كبيرة فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير رحلتين يومياً الي مطار هيثرو بلندن ومن المقرر أن يتم زيادة السعة المقعدية للرحلات الجوية اعتباراً من بداية الجدول الصيفي، كما تسير مصر للطيران رحلة مباشرة إسبوعيا بخط سير لندن/ الأقصر بجانب الخط الجديد لندن / شرم الشيخ.