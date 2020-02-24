شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحذر من تداول منشور قديم بشأن تأجيل الدراسة..والتعليم: التأجيل حسب تقديرات المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل بعض رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض أولياء الأمور لوجو ”الخليج 365”، بشأن خبر قديم تم نشره حول تأجيل الدراسة، وهو غير صحيح، وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قرائها الأعزاء من تداول أخبار تخص تأجيل الدراسة، مؤكدة أن ما تم نشره غير صحيح ولم يتم نشر أى أخبار تتعلق بتأجيل الدراسة غدا الثلاثاء 25 فبراير الجارى.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن تأجيل الدراسة يرجع لتقديرات كل محافظ في محافظته، موضحا أن قرار تعطيل الدراسة يرجع لكل محافظ.

تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الإثنين.

Advertisements

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.