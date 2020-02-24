شكرا لقرائتكم خبر عن فى زيارة رسمية.. وزير الدفاع يسافر إلى باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، متوجهاً إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق أول محمد زكى، خلال زيارته كبار، رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.