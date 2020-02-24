شكرا لقرائتكم خبر عن «حاخام» عن انتشار فيروس كورونا فى إسرائيل: غضب من الرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الذعر تعيشها إسرائيل مع انتشار الحالات التى يشتبه إصابتها بفيروس كورونا المميت، إلا أنه يأخذ منحنى مختلف في إسرائيل بسبب قرار رجال الأعمال وقف استيراد المنتجات من الصين، لا سيما مدينة ووهان معقل الوباء.

ووفقاً لموقع "هدفيروت" الخاص بالمتدينين قال الحاخام " حاييم كانييفسكي" إن انتشار الفيروس في إسرائيل هو عقاب من الرب على إسرائيل ، لربما تم ارتكاب الذنوب والمعاصي.

ودعا الحاخام أخذ الحيطة والحذر والحرص على الممتلكات فقط وزيادة الصلاة لن من اجل تخفيف العقاب حتى لا يحدث أي ضرر".

تجدر الإشارة إلى أنه عندما بدأ الفيروس في الانتشار ، كتب الحاخام كانييفسكي: أن انتشار المرض هو اختبار للإسرائيليين .

Advertisements

وقال الحاخام غيرشون إدلشتاين ما يلي: "لا توجد كارثة بالنسبة للعالم ولكن بالنسبة لإسرائيل ، يجب أن نتذكر أن كل شيء من السماء ، ولا يوجد ما نخشاه.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قالت إن هناك مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها فى إسرائيل الأسبوع المقبل، لافتة إلى إن لجنة الانتخابات المركزية فى إسرئيل تدرس إمكانية إقامة مراكز تصويت خاصة للمواطنين المعرضين لكورونا مع تحذير المسئولين من أن احتمال زرع تقارير كاذبة عن انتشار الوباء لإخافة الناخبين وإبعادهم عن المشاركة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو فى اجتماع خاص مع الوزراء ومسئولين آخرين لمناقشة انتشار تفشى كورونا، إنه ربما يكون هناك كافة أنواع العناصر، بما فيها الأجنبية، التى قد تحاول التدخل فى الانتخابات بهذه لطريقة، ولدينا اهتمام كبير بوقف هذا.

وتقول بلومبرج إنه لم يتم تسجيل حالة إصابة شديدة بالفيروس فى إسرائيل، وقد طلب من 200 إسرائيلى فرض حجر صحى على أنفسهم فى المنزل بعد اتصالاهم بمجموعة من السائحين القادمين من كوريا الجنوبية الذين تبين حملهم للفيروس بعد عودتهم من رحلة إلى إسرائيل. وكان هناك 11 إسرائيليا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس وتم فرض الحجر الصحى عليهم فى المستشفى بعد عودتهم، بينهم امرأة تبين أنها تحمل الفيروس.