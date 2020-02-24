الجيزة تسجل أولى ضحايا الأمطار.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي شاب مصرعه، صعقا بالكهرباء بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الاثنين. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالة وفاة بقرية "صول" التابعة لمركز أطفيح. التحريات الأولية أفادت بأن شابا فارق الحياة لدى تعرضه للصعق الكهربي، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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