تكدس مروري في القاهرة والجيزة بسبب مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تسببت تراكمات المياه في الشوارع جراء الأمطار الغزيرة، في كثافات مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة، خاصة خلال وقت الذروة بسبب زيادة الأحمال.
ويعكف رجال الأمن على الانتشار في ميادين القاهرة والجيزة كافة؛ لخفض حدة الكثافات وإعادة الحالة المرورية لطبيعتها.
والمناطق التي تشهد زحام مروري جاء أبرزها على النحو التالي، محور صلاح سالم بمعظم اتجاهاته، ومحيط أنفاق المرغنى والعروبة في مصر الجديدة، وكباري أكتوبر و15 مايو والجلاء والجامعة ومحور 26 يوليو والطريق الدائري.
كما شهد شارع السودان بنزلة محور صفط اللبن كثافات مرورية من أمام جامعة القاهرة للمتجه إلى مدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى دوران ميدان النهضة.
ودفع قوات الحماية المدنية بسيارات "شفط مياه"؛ لتخفيف الكثافات المرورية على شوارع وميادين القاهرة والجيزة.
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