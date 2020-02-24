وكيل البرلمان يشارك في جلسات الحوار المصري الأمريكي بواشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
يغادر القاهرة، اليوم الاثنين، محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في جلسات الحوار "المصري - الأمريكي" التي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس 2020 بين مدينتي واشنطن ونيويورك.
ومن المُقرر أن يٌلتقي الشريف أعضاء الكونجرس الأمريكي والقيادات الكنسية الأمريكية، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من مؤسسة "HANDS" الأمريكية.
وتدور المناقشات حول تصحيح الصورة المغلوطة لحقيقة الأوضاع التي تعيشها مصر حاليًا، لاسيما بعد أحداث ما عرف بالربيع العربي.
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