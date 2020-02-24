البرلمان يقر عددًا من الاتفاقيات قبل رفع الجلسة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قبل رفعها.

ويستهدف التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء، لإتاحة مبلغ جديد بـ6 ملايين دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتنفيذ عدد من المشروعات الممتثلة وشملت إتاحة التمويل لتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة، وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكي متناهي الصغر.

Advertisements

كما تضمن التعديل حذف عبارة 50 مليون دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 56 مليون دولار أمريكي، كما تعدل المادة "3" بند 3\2 بإضافة عبارة لن تقل مساهمة جمهورية مصر العربية عن المعادل لمبلغ مليون و500 ألف جنيه مصري من نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية.

كما تعدل المادة "4" من الاتفاقية بتاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2022 بدلًا من 30 سبتمبر 2019.

ووفقًا للتعديل الأول لاتفاقية المساعدة تظل اتفاقية المساعدة سارية، وفقًا لما تنص عليه من أحكام، فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.

ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.​