أخبار مصر | رئيس النواب يطالب بإعفاء مركز مجدى يعقوب من كافة المستحقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النواب يطالب بإعفاء مركز مجدى يعقوب من كافة المستحقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التى يحتاجها مركز مجدي يعقوب للقلب، الذى يقام فى مدينة 6 أكتوبر، قائلا ً:" يجب علي وزير الإسكان تسهيل الإجراءات الخاصة بمركز الدكتور مجدي يعقوب الذي ينشأ في مدينة 6 أكتوبر، واعفاءه من المستحقات، لاسيما وأنه يقدم خدمات مجانا ويخدم طبقات فقيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، المخصص لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وفي سياق آخر، طالب النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، بمحاسبة كل من تطاول على الدكتور مجدى يعقوب، قائلا: الدكتور مجدي يعقوب يتعرض لحملة كراهية ضده، وهناك بعض الشخصيات بتقول هيروح النار، هيروح كذا، هذا رجل يعمل لمصلحة الدولة وهناك حملة كراهية ضده".

من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: إن الدكتور مجدى يعقوب يحظى بحب واحترام وتقدير مصر كلها قيادة وشعبا، بل وتقدير العالم والوطن العربى، "ومن اقترب منه ينحنى للجانب الإنسانى لديه".

وأكد رئيس البرلمان أن الدكتور مجدى يعقوب له كل التقدير والاحترام، وهو يحظى بتقدير كل قيادات الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول في مصر، بل ويحظى باحترام كل المواطنين في مصر، وليس فى مصر وحدها وإنما في الوطن العربى والعالم كله.

