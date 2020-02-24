أخبار مصر | انتشار معدات لشفط مياه الأمطار بشوارع وميادين وسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشار معدات لشفط مياه الأمطار بشوارع وميادين وسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال شفط مياه الأمطار بعدد من الأحياء والمناطق الحيوية والطرق الرئيسية.

وقال "عبدالهادي" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، إن الأجهزة التنفيذية دفعت بجميع معدات الشفط لرفع المياه، كما قامت بتسليك جميع البالوعات ومخرات السيول لشفط أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن المعدات تمركزت بمحيط مستشفى الجلاء التعليمي بوسط البلد ووكالة البلح وبمحيط محطة أحمد عرابي، وامتداد شارع رمسيس، وميدان طلعت حرب، لتصريف المياه عن طريق استخدام معدات الشفط قبل تراكمها.