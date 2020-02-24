أخبار مصر | استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة نصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة نصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر محافظة القاهرة في أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بمنطقة مدينة نصر، حيث دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه.

وشهدت محافظتي القاهره والجيزة ، هطولًا كثيفًا للأمطار، وغرق الشوارع وذلك بعد توقعات الأرصاد بإنخفاض في درجات الحرارة، وسوء للأحوال الجوية وأدت الأمطار لشلل في حركة المرور وعزوف المواطنين عن النزول للشوارع.

وكانت هيئة الأرصاد أعلنت تحذيراً عن حالة عدم إستقرار الطقس وسقوط للأمطار الغزيرة والرعدية أحياناً يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح.