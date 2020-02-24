أخبار مصر | رئيس النواب: العالم كله يقدر مجدى يعقوب وينحني لإنسانيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النواب: العالم كله يقدر مجدى يعقوب وينحني لإنسانيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الإثنين، بمحاسبة كل من تطاول على الدكتور مجدى يعقوب، قائلا: الدكتور مجدي يعقوب يتعرض لحملة كراهية ضده، وهناك بعض الشخصيات بتقول هيروح النار، هيروح كذا، هذا رجل يعمل لمصلحة الدولة وهناك حملة كراهية ضده".

من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: إن الدكتور مجدى يعقوب يحظى بحب واحترام وتقدير مصر كلها قيادة وشعبا، بل وتقدير العالم والوطن العربى، "ومن اقترب منه ينحنى للجانب الإنسانى لديه".

وأكد رئيس البرلمان أن الدكتور مجدى يعقوب له كل التقدير والاحترام، وهو يحظى بتقدير كل قيادات الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسئول في مصر، بل ويحظى باحترام كل المواطنين في مصر، وليس فى مصر وحدها وإنما في الوطن العربى والعالم كله.

