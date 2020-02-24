أخبار مصر | الأمطار تضرب مدينة نصر.. وشلل في حركة المرور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمطار تضرب مدينة نصر.. وشلل في حركة المرور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة نصر بمحافظة القاهرة، استمرارًا لهطول الأمطار، منذ صباح اليوم، مما أدى إلى غرق الشوارع، وشلل بحركة المرور بالميادين الرئيسية، بعد ارتفاع منسوب المياه؛ نظرًا أنها من أكثر المناطق كثافة بالسكان.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار في الأحوال الجوية تشهده البلاد، خلال 48 ساعة، مما يؤثر على معظم المحافظات ومدن الجمهورية.



وكانت العديد من المحافظات شهدت هطولًا كثيفًا للأمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح، وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين، بتخفيف السرعة خلال القيادة، وارتداء الملابس الثقيلة.