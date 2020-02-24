أخبار مصر | قبل انطلاق مباراة القمة.. كيف تعاملت محافظة القاهرة مع مياه الأمطار بمحيط الاستاد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق مباراة القمة.. كيف تعاملت محافظة القاهرة مع مياه الأمطار بمحيط الاستاد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة في تصريح صحفي إلى موقع "الخليج 365"، أن المحافظة دفعت بمعدات شفط قبل بداية المباراة، لسحب المياه بمحيط الاستاد. وتابع المصدر تم فتح مخرات السيول لرفع المياه بشكل كامل، بالإضافة إلى انتشار عمال هيئة النظافة وسيارات شفط المياه، بمحيط الاستاد لرفع أي تجمعات مياه تعوق وصول الفريقين.

تعرض محيط ستاد القاهرة، لسقوط أمطار غزيرة، منذ قليل، قبل انطلاق مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في إطار مباريات الدوري العام.

وأوضح أن غرفة ملابس الفريقين والتراك الخاص بالملعب تعرض لسيول، ولكن معدات الشفط تعاملت مع الموقف بشكل فوري.

