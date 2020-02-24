أخبار مصر | الأرصاد تحذر المواطنين: "لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر المواطنين: "لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أمطار غزيرة، شبورة، انخفاض درجة الحرارة"، هكذا شهدت محافظات مصر، خاصة في القاهرة الكبرى "الجيزة، القاهرة، والقليوبية"، اليوم الإثنين، حالة طقس غير مستقرة.

وشهدت البلاد اليوم، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، خفيفة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

توقع محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، استمرار سقوط أمطار غزيرة على البلاد غدا الثلاثاء.

تحذير الأرصاد للمواطنين.. خلال 24 ساعة القادمة

ووجه شاهين، تحذيرا للمواطنين بمتابعة النشرات الجوية وارتداء ملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق قدر الإمكان، خاصة الطريق المؤدية الي السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء تحديدا، معقبا "لا تخرجوا غدًا إلا للضرورة".

Advertisements

طقس يوم الأربعاء

ويتوقع "شاهين" استقرار حالة الطقس بدأ من يوم الأربعاء، وارتفاع في درجات الحرارة وسطوع الشمس وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر ولا توجد فرصة سقوط أمطار.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى 15- 11 الوجه البحري 14-10 السواحل الشمالية الغربية 14 - 11 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 16 – 09 جنوب سيناء والغردقة 21 – 15 شمال الصعيد 16 - 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 – 11.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة الكبرى 18 - 10 الوجه البحري 18 - 10 السواحل الشمالية الغربية 17 - 10 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 17 - 11 جنوب سيناء والغردقة 22 - 15 شمال الصعيد 20 – 10 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 – 11.