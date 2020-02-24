أخبار مصر | طقس غير مستقر وأمطار غزيرة في شوارع القاهرة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس غير مستقر وأمطار غزيرة في شوارع القاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت شوارع محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، حالة طقس غير مستقرة مصحوبة ببرق ورعد، وارتفاع لمنسوب المياه بالشوارع مع انخفاض درجات الحرارة.
وحذرت هيئة الأرصاد، المواطنين من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.