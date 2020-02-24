أخبار مصر | طقس غير مستقر وأمطار غزيرة في شوارع القاهرة (فيديو)

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شهدت شوارع محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، حالة طقس غير مستقرة مصحوبة ببرق ورعد، وارتفاع لمنسوب المياه بالشوارع مع انخفاض درجات الحرارة.



وحذرت هيئة الأرصاد، المواطنين من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.