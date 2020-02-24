أخبار مصر | "الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المحررين الاقتصاديين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تعلن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المحررين الاقتصاديين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمود كامل المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المحررين الاقتصاديين، يوم السبت 29 فبراير الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.



وقالت النقابة في بيان لها، إنه تقرر فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من يوم السبت الموافق 7 مارس المقبل، وحتى يوم الإثنين 9 مارس، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، على أن تُجرى الانتخابات، وتجتمع الجمعية العمومية للشُعبة يوم الخميس 19 مارس، من الساعة الخامسة مساءً حتى السادسة مساءً، بالدور الرابع بالنقابة؛ لاختيار المكتب التنفيذي للشُعبة (رئيس وثمانية أعضاء)، وتُقدم طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالدور الرابع.