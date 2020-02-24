أخبار مصر | "حواس للمصريات" يختتم فعاليات دورة الآثار مع متحف رشيد القومي

اختتم مركز زاهي حواس للمصريات، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، دورة لشباب الجامعات، والتي جاءت عن المتاحف والآثار، بالتعاون مع متحف رشيد القومي بوزارة السياحة والآثار لمدة أسبوعين.

وقام المشاركون بزيارة الأماكن الأثرية المختلفة، مثل آثار مدينة رشيد، والمتحف المصري بالتحرير، وآثار القاهرة الإسلامية، وتعلم الشباب فنون الحفائر الأثرية وعلوم المتاحف والآثار الغارقة، ومنح المركز، الشباب شهادات تفيد اجتيازهم الدورة.

وعقدت الدورة بين مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ومتحف رشيد القومي التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، تحت عنوان "جولة فى علوم الآثار والمتاحف".

واستهدفت تلك الدورة التدريبية طلبة وخريجى كليات الآثار والإرشاد السياحي، وحاضر فيها لفيف من أساتذة علم السياحة والآثار المتميزين.

وفي نهاية الدورة، تم عمل استبيان مُسجل لنماذج من المتدربين لقياس مدى إلمامهم لما تم تناوله من مادة علمية وتدريب ميداني خلال فترة التدريب؛ حيث شمل التدريب مجموعة من الزيارات الميدانية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف في مدينتي القاهرة ورشيد.