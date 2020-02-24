مصر | بعد إخلاء سبيلهما.. إلغاء التدابير الاحترازية لمتهمين بالانضمام لتنظيم داعش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إخلاء سبيلهما.. إلغاء التدابير الاحترازية لمتهمين بالانضمام لتنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة إخلاء سبيل متهمين اثنين بالانضمام لتنظيم داعش، فى القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.. بضمان محل أقامتهما وقررت الغاء التدابير الاحترازية الخاصة بهم، والمتهمين هما أحمد شوقي وجلال البحيري.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكدير السلم العام، والتخطيط لخطق وقتل ضباط الشرطة.

