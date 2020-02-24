مصر | بعد سقوط الأمطار.. المرور تعلن حالة الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد سقوط الأمطار.. المرور تعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووضعت الإدارة، خطة تضمنت نشر الخدمات على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور.
ونسقت الإدارة مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح، وللتدخل في حالات الطوارئ.
كما تنسق الإدارة مع هيئة الصرف الصحي والمحافظة والحماية المدنية، للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أي تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكباري، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.
وشددت على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامي في الوضع المنخفض وانعدام الرؤية.