شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري لوفد فرنسي: نعمل علي سد الفجوة المائية بإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أوليفر كاديك، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الفرنسيين بالخارج ويرافقه السفير الفرنسي بالقاهرة للتعرف عن الوضع المائي في مصر وما تواجهه من تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات المائية.

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وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الأثنين، أن مصر تقوم بالعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة والصرف الصحي المعالج والمياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لإعداد خطة قومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة (9) وزارات لصياغة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع ندرة المياه وسد الاحتياجات بتكلفة تزيد على 50 مليار دولار تقريباً.

أعرب وزير الري عن ترحيبه بالوفد الفرنسي وعن تقدير للعلاقات الطيبة بين البلدين مشيرا إلى العمق التاريخي للعلاقات بين مصر وفرنسا ويتطلع لأهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات وتكثيف سُبل التعاون في كافة المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وأشار عبدالعاطي إلى أن الوضع المائي في مصر يتسم بالنُدرة المائية، حيث تواجه مصر تحديات مائية كبيرة نتيجة محدودية الموارد المائية وزيادة الاستخدامات المائية حيث انخفض نصيب الفرد من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد لأقل من 570م3/عام، كما أنه من المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض كمية الأمطار، وزيادة احتياجات المحاصيل الزراعية حيث تعتمد مصر على نهر النيل اعتماداً كليا بنسبه تبلغ حوالى 97% وهي مياه تأتي من خارج حدود مصر.