شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تطلق حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة النقل بدءاً من اليوم الاثنين، حملة إعلامية للتوعيه من هذه السلوكيات تحت عنوان«معاً لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا».

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حيث تتناول الحملة التي سيتم بثها عبر مقاطع فيديو متنوعة ضرورة تجنب بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر وضرورة الإلتزام بتعليمات السلامة والامان عند إستخدام المرفق ومن بين هذه السلوكيات السلبية التي تهدف الحملة إلى التوعية من أخطارها اقتحام المزلقانات وهي مغلقة وإقامة معابر غيرقانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار والقاء القمامة على القضبان لما تساهم به في اشتعال الحرائق وتعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر .

كما تهدف الحملة إلى التوعية من أضرار بعض السلوكيات الأخرى التي تعرض حياة الركاب للخطر مثل ركوب القطارات في الاماكن الغير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات والتوعية من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة لما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وتشير الحملة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق عند إستخدامه مثل الحفاظ على نظافة المرفق وعلى كراسي وزجاج القطارات وعدم التدخين بالقطارات ومن خلال الحرص على دفع قيمة التذكرة عند ركوب القطار للحصول على عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب).