شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: شرفت باستقبال رؤساء المخابرات المشاركين في «المنتدى العربي الاستخباري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه شرف اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في «المنتدى العربي الاستخباري» بالقاهرة«. وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شرفت اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في (المنتدى العربي الاستخباري) بالقاهرة، ونؤكد حرصنا على دعم كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية لضمان استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها».

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