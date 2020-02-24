شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل اتفاقية مساعدة أمريكيا لـ«شمال سيناء» للجنة مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وأحالها إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والزراعة والإدارة المحلية والعلاقات الخارجية والإسكان.

يستهدف التعديل الآول لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى إتاحة مبلغ جديد ب6 مليون دولار أمريكى ،كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية ،وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الممتثلة وشملت إتاحة التمويل لتوفير خدمات وسائل النقل لربط وسط سيناء بالمدن المحيطة .وإنشاء بئر ومحطة تحلية ومعالجة للمياه الجوفية لقرى معينة واستخدام المياه المالحة خلال عملية المعالجة لدعم مشروع الاستزراع السمكى متناهى الصغر .

Advertisements

كما تضمن التعديل حذف عبارة 50 مليون دولار أمريكى ويحل محلها عبارة 56 مليون دولار أمركى ،كما تعدل المادة «3»بند 3\2 بأضافة عبارة لن تقل مساهمة جمهورية مصر العربية عن المعادل لمبلغ مليون و500 ألف جنيه مصرى من نشاط الوكالة الآمريكية للتنمية .

كما تعدل المادة «4»من الاتفاقية بتاريخ اكتمال المساعدة ليصبح 30 سبتمبر 2022 بدلا من 30 سبتمبر 2019 .

وفقا للتعديل الآول لاتفاقية المساعدة تظل اتفاقية المساعدة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ماتم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل .

ويدخل التعديل الآول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ،وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه.