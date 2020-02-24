شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يطالب الحكومة بدعم مركز مجدي يعقوب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بإعفاء مركز مجدى يعقوب للقلب الذي يقام في 6 أكتوبر من أية مستحقات، لما يقدمه باعتباره يقدم خدمة مجانية وخدمات لطبقات فقيرة في المجتمع.

كما طالب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المركز، مشيراً إلى أنه (أي عبدالعال) سيتواصل مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أيضاً بشكل، وتابع: «أعتقد أنهما لن يبخلا بتقديم كل أوجه الدعم للمشروع الذي ينوي الدكتور مجدي يعقوب على إنشاءه».

وأضاف «عبدالعال» أن «يعقوب» يحظى بتقدير واحترام كل قيادات الدولة من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مسؤول، وكذلك باحترام كل المواطنين في مصر والوطن العربي والعالم أجمع.