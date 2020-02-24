شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تعديل «القيمة المضافة» لزيادة أسعار السجائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون القيمة المضافة في مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى.

ويشمل التعديل رفع قيمة الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ.

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وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو8 مليار و.916 مليون جنيه. كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.

وقرر التعديل زيادة قدرها (50%) من سعر بيع المستهلك النهائي لكل 20 سيجارة والعبوات الاخرى بنفس النسبة، بالإضافة إلى 400 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيه وحتى 35 جنيهاً، و700 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهاً.

وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة تحصل الضريبة بنسبة 200 % للمستورد و165 % للمحلى، كما حدد القانون قيمة 1400 جنيه فئة الضريبة على كل كيلو جرام من التبغ المسخن ويحسب 2 جنيه لكل مليلتر للسائل الالكترونى .

وأوضح القانون ان تُعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.