شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارة الأزمات في عهد الخلفاء الراشدين».. رسالة ماجستير في جامعة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصل الباحث حمادة السيد علي، على درجة الماجستير، فى الدراسات الإسلامية، «تخصص الدعوة الإسلامية»، من كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بتقدير عام ممتاز، والتي حملت عنوان: «إدارة الأزمات في عهد الخلفاء الراشدين (دارسة تحليلية مقارنة)».
جاءت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الاستاذ الدكتور نظير محمد محمد النظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعضوية الدكتورة آية محمد حلمى البادي، مدرس الأدب العربي القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور ثروت حسين محمد سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر ووكيل الدرسات العليا بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة الرشيدة للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم مثلت دورًا مهمًا في إدارة الأزمات داخل المجتمع الإسلامي، وأن عبقريتهم في معالجة الأزمات قد تساعد متخذ القرار في التصدي للأزمات وذلك لما للأزمات من صلة وثيقة بين الماضي والحاضر.
وأوضحت أن جميع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قد أظهروا قدرة فائقة في إدارة شؤون الدولة الإسلامية وخاصة في وقت الأزمات وذلك لما يتمتعون به من شجاعة عالية ولأنهم كانوا على يقين بأن حكم الدولة الإسلامية مسؤولية وتكليف من الله عزوجل لهم.
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