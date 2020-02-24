شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق على قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية. Advertisements ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين. كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 11 لسنة 2020 في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس> ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصدّق على قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.