شكرا لقرائتكم خبر عن سفير دولة الكويت يشيد بالعلاقات التاريخية بين مصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، أن العلاقة بين مصر والكويت ماضية على درب التقدم والاستمرار، بسواعد القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين، الذين لم ولن يألوا جهداً في توطيد العلاقة وتحقيق التعاون المنشود والبنّاء بينهما، مشيراً إلي أن الكويتْ قيادةً وشعباً دأبتْ بما تملي عليها عروبتها على الوقوفِ بجانب مصر مساندةً لها وداعمةً لقضاياها، ومؤكدةً حرصها علي أن تعيشَ مصر وشعبها الكريم في كنفِ السلامِ والاستقرارْ والتنميةِ المستدامة، باعتبار أن استقرارُ مصرَ وسلامُها هو استقرارُ للأمةِ العربيةِ.

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وأوضح «الذويخ» في كلمة خلال الاحتفال الذي شهدته سفارة الكويت اليوم الاثنين، بمناسبة العيد الوطني التاسع والخمسين وذكري التحرير التاسعة والعشرين، أن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين تاريخياً أكبر من أن يوجز بكلمة أو يوصف بتعبير، مشيراً إلي وشائج الاخوة والعروبة والمصير المشترك والتعاضد في كافة المواقف.

وأشار «الذويخ» إلي الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الكويت في أغسطس الماضي وحل خلالها ضيفاً كريماً على أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي أعقبتها زيارة لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك للقاهرة، مؤكداً أن هذه الزيارات تأتي في سياق السعي المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بينهما.

وكانت سفارة دولة الكويت بالقاهرة قد نظمت احتفالاً بمناسبة اعيادها الوطنية حضره لفيف من الشخصيات الرسمية في مقدمتهم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين الدكتور على مصيلحى، وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، ووزير البترول الدكتور طارق الملا، ووزير الدولة للانتاج الحربي الدكتور محمد العصار، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ووزير الاثار والسياحة الدكتور خالد العنانى، ووزير الدولة لشئون الاعلام أسامة هيكل، والسفير حسام ذكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ولفيف من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، والسفراء العرب والأجانب، فضلاً عن رجال الفن والثقافة والإعلام.