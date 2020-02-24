شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: فتح سوقين جديدين أمام البرتقال للأرجنتين والتمور إلى أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية سواء الخضر والفاكهة، وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأعلن الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم فتح سوق الأرجنتين أمام الصادرات المصرية من الموالح، وفتح سوق جديد في أستراليا أمام الصادرات المصرية من التمور الطازجة، مشيرا إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة، موضحا أن مصر تواصل خطتها لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية المصرية.

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وأضاف «العطار» أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجه بضرورة فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير النقد الأجنبي، مشير إلى أن فتح أسوق جديد أمام البرتقال المصري الموسم التصديرى الجديد تزيد الصادرات، حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة له في العالم، ويتم التفاوض حالياً من أجل فتح أسواق جديدة أمام الموالح المصرية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، حيث تعتمد المفاوضات على تقديم الملف الفنى بشأن اشتراطات تصدير الموالح والتوافق على تطبيق اشتراطات الصحة النباتية الدولية التي تطلبها السوق المستوردة، حيث تعمل وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعى، على تطبق جميع الاشتراطات المعمول بها لتصدير جميع المنتجات الزراعية والتى تتوافق مع الاشتراطات الدولية.

وأكد تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وإجراءات صارمة ضد أي من شركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة في التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة، ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وإدراجها في قائمة سوداء، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى في تبخير باليتات الخشب المستخدمة في نقل المنتجات الزراعية.