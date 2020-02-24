شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. توقيع اتفاقية تعاون لدعم التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع جمعية رجال أعمال الإسكندرية الأربعاء المقبل أتفاقية تعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، حيث تستهدف الاتفاقية دعم أنشطة الجمعية بمجالات التدريب المهني بمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بمنطقة بشاير الخير 1.

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وقال المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن وفد الجمعية سيلتقي سفير اليابان بمصر «ماساكي نوكي»، والوفد المرافق له بهدف توقيع البرتوكول ودعم سبل التعاون في الفترة القليلة المقبلة لدعم التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.

وأضاف صبري، أن الجمعية تعمل مع العديد من الجهات الخارجية بهدف توفير الدعم اللازم لمركز التدريب بغيط العنب، مشيراً إلى أن الجمعية تستهدف وضع مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب كأحد أهم مراكز تخريج المتدربين الفنيين على أعلي مستوي، وذلك من خلال شراكات مختلفة مع العديد من المؤسسات الداخلية والخارجية.

يشار إلى أن مركز التدريب والتشغيل المهني بمنطقة بشاير الخير 1 أحد وحدات العمل التابعة لجمعية رجال أعمال الإسكندرية والذي تم افتتاحة 2006، بهدف دعم التدريب الفني والمهني وتوفير التشغيل، حيث يستهدف المركز دعم التشغيل الفني للشباب وإعدادهم من خلال التدريب لسوق العمل.