شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الاحترازية لدول العالم لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل فيروس«كورنا»، حالة من الفزع في لدى كثير من الدول، مما اضطر كثير من الدول لاتخاذ إجراءات وقائية للحد من الفيروس التاجي، حيث سجلت أفغانستان والكويت والبحرين اليوم ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، حيث ذكرت الدول الثلاثة أو أول المصابين عادوا مؤخرا من إيران، حيث ارتفع عدد الإصابات في العالم إلى 79565، بما في ذلك أكثر من 2600 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث مصابة بفيروس كورونا، وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».

وأضافت أن الحالة الثالثة غير محددة الجنسية، ويبلغ من العمر 21 عاما، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وكان وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، اليوم الاثنين، قد أصدر قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، ومستلزمات فحص فيروس كورونا المستجد COVID19، وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح، والتي تحتوي على «كلوروهكسيدين الكحول الأثيلي»، كما تضمن حظر القفازات الطبية، والملابس الوقائية للجسم والأحذية.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرانية، عن تسجيل اول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا، حسبما ذكرت وكالة الانباء البحرينية «بنا».

وقالت وزارة الصحة البحرينية ان المصاب مواطن بحريني، قادم من إيران، عن طريق دبي، وتم نقلة للعلاج والعزل، وتطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج وتخاذ التدابير اللازمة لمن خالطهم المريض، وذلك بالاتصال بكافة من خالطهم المريض من الاهل والاقارب وعمل التحليلات اللازمة لمهم للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم بمركز الحجر الصحي المخصص للحالات المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوما.

وتهيب وزارة الصحة بكافة القادمين من الدول المتفشي بها الفيروس انه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، والمتمثلة بارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة التنفس، أو في حال اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالأخرين.

كما أعلنت إيطاليا اليوم، عن وفاة رابع حالة بفيروس كورونا، حيث فرضت العديد من التدابير الأمنية مشددة على احتواء الانتشار الكبير للفيروس في أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل».

وتأكد اليوم وفاة رجل يبلغ من العمر 84 عاما في لومباردي بشمال إيطاليا، حيث تم وضع 50 ألف شخص قيد الاغلاق في 11 بلدة، وتم اغلاق المدارس وحظر المناسبات العامة، وحظرت السلطات الاحداث العامة بما في ذلك الجماهير، في حين تم اغلاق كاتدرائية ميلانو، وتم اصدار أوامر بغلق الحانات والمطاعم. وأكدت إيطاليا على إصابة أكثر من 160 حالة بالفيروس، وهي أكبر عدد خارج الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

كما أعلن وزير الصحة الأفغانستاني، عن رصد اول حالة أصابه بفيروس كورونا في بلادة، بعد التأكد من إصابة لحالة من بين ثلاث حالات مشتبه بهم في إقليم هرات بغرب أفغانستان.

وأعلن الوزير حالة الطوارئ في الإقليم المتضرر، واتخاذ أفغانستان الإجراءات الاحترازية اللازمة، عن طريق اغلاق حدودها مع يران، على خلفية انتشار فيروس كورونا بها، وحظر الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

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وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ان الكرملين يتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بخصوص فيروس كورونا، مع الصحفيين، قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية، حسبما ذكرت وكالة ونفستي الروسية.

ويتم اجراء الفحص بجهاز استشعار خاص يقيس درجة حرارة الجسم، وكان الكرملين أعلن مؤخرا ان روسيا اتخذت تدابير واسعة النطاق لحماية البلاد من فيروس كورونا، بأشراف الرئيس بوتين، حيث يقوم بتلقي تقارير عن تطور الوضع «كل ساعة إذا لزم الامر».

قالت وكالة«يونهاب» الكورية الجنوبية، الإثنين، عن تأجيل دوري كرة القدم، وتأجيل الموسم الجديد للبطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في كوريا الجنوبية السبت المقبل.

وقالت يونهاب أيضا إن الرابطة طلبت من ممثلي كوريا الجنوبية الأربعة في دوري أبطال آسيا إقامة مبارياتهم خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 161 حالة عدوى جديدة بالفيروس اليوم الاثنين ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة فيها إلى 763 إصابة، وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إن الفيروس تسبب في وفاة 7 مواطنين حتى الآن.

واتخذت الولايات المتحدة الامريكية إجراءاتها بعزل الاف الأشخاص المشتبه بهم خوفا من تفشي فيروس كورونا، بعد ان سجلت عشرات من الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت استعدادها لفرض الحجر الصحى على 1000 شخص عائدين إلى الولايات المتحدة من الخارج، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذت مصر، العديد من الإجراءات الوقائية للحد والوقاية من تفشى فيروس كورونا والسيطرة عليه، ورفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات والمراكز الطبية لمواجهة أي حالات مصابة بالفيروس.

وأكدت مصر على رفع حالة الاستعداد القصوي بالموانئ والمطارات، وتزويدها بأجهزة بأجهزة استشعار، وأعلنت مستشفيات الحميات جاهزيتها، لمواجة أي حالة مشتبه بها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا، حيث قامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة في المطارات والموانئ، حيث يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين وأيضا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، ومعاينة القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية.

وعملت اليابان على تشريع إجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بعد تسجيل عشرات حالات المصابة، وتشمل الإجراءات مراقبة الزائرين الأجانب وإتاحة الفحص الطبي للمواطنين وتوفير الأقنعة الواقية التي تنفد في أنحاء البلاد.