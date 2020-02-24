شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة تقودها الرقابة الإدارية ومحافظ الدقهلية على مركزى المنزلة والمطرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية حملة مكبرة على مركزى المنزلة والمطرية تفقدوا خلالها العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومحلات الأغذية والأسواق لضبط الأسعار وأى أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وضبطت الحملة نصف طن دواجن غير صالحة و100 كيلو رنجة، وتم تحرير 24 محضر للمخابز، وإحالة 20 موظف للتحقيق.

حيث بدأت الحملة بتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء أسامه حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لمستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وطلب محافظ الدقهلية من مدير المستشفى إجراء عملية جراحية لإحدى المواطنات على الفور، وتوفير كافة مستلزمات العلاج والعمليات للمرضى والمترددين بالمجان، ووجه بإصلاح أحد أسانسيرات المستشفى المعطل عن العمل والألتزام بإجراء صيانة دورية لكافة معدات المستشفى.

وتم تقسيم أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الجهاز التنفيذى لفرق عمل لتفقد جميع القطاعات الخدمية والأسواق والمخابز، وقاد هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد تامر هاشم نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، فرق عمل لفحص جميع احتياجات مستشفى المطرية يضم المتابعة والصحة والكهرباء والمياة

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وأوصي نائب المحافظ بعمل مقايسة لإستبدال كابل الكهرباء الموازي للمستشفى بسبب تكرار انقطاع الكهرباء عن المستشفى.

كما تم المرور على مدرسة قاسم أمين الإبتدائية وإحالة 5 مدرسين للتحقيق بسبب الأنصراف عن العمل بدون إذن وتم سحب عينات مياه من الخزانات لتحليلها والاطمئنان على مطابقتها للمواصفات، كما تم استدعاء مسئولي رئاسة المركز وإحضار اللودر وفرد السن أمام المدرسة لوجود طفح صرف صحي وتمت تسوية الشارع، وتفقد الفريق كذلك المركز التكنولوجي برئاسة المدينة وتم إنهاء 6 رخص بناء متأخرة في الحال ،ووجه نائب المحافظ لرئيس مدينة المطرية بالتنسيق مع الطب البيطري بإدراج المجزر ضمن خطة تطوير المجازر التابعة لوزارة التنمية المحلية، والمرور على عدد من الأسواق وإعدام نصف طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي و100 كيلو رنجة لتغيير في خواصها.

وقاد سعد الفرماوى السكرتير العام فريق عمل يضم التموين وأعضاء الرقابة الإدارية، لمتابعة المخابز وحرروا 24 محضر مخالفة لمخابز منها 15 محضرا لأفران في المنزلة و9 بالمطرية بسبب نقص في الوزن وعدم مطابقة المواصفات، كما تم تحرير 16 محضر حصر على الطبيعة لمنشآت تجارية وصناعية بالمدينتين لممارسة النشاط بدون استخراج بطاقة ضريبية.

وقام فريق آخر بالمرور على الإدارة الصحية بالمنزلة وإحالة 2 للتحقيق بسبب ترك العمل، والوحدة المحلية بالفروسات ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة الإمام على الابتدائية وإحالة 18 من المتغيبين عن العمل للتحقيق وأكد الفريق على حسن سير العملية التعليمية هناك.