شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك مروري في شوارع القاهرة بسبب «الطقس السيئ» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع القاهرة، اليوم الاثنين، شللا مروريا، وارتباكا في عدد من المحاور المرورية، بسبب موجة الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على الشوارع، يصاحبها رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، عن موجة جديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار، بدءًا من أمس الأحد، حتى غد الثلاثاء، حيث تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون رعدية على بعض المناطق وتبلغ ذروتها، اليوم الإثنين، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

وبحسب بيان «الأرصاد الجوية»، توقعت الهيئة أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة غدًا الثلاثاء، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحري، على أن يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، موضحة أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر.

شلل مرورى بشوارع القاهرة

شلل مرورى بشوارع القاهرة

شلل مرورى بشوارع القاهرة