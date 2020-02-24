شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك بأعمال مؤتمر تجمع الساحل الخمس في نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية واللواء أ.ح طارق سعد زغلول، مساعد وزير الدفاع، بزيارة موريتانيا يومى 24 و 25 فبراير الجارى للمشاركة فى أعمال الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول تجمع الساحل الخمس فى نواكشوط والتى ستشهد انتقال رئاسة التجمع من بوركينا فاسو إلى موريتانيا.

تأتى مشاركة مصر فى هذا المؤتمر فى أعقاب استضافة القاهرة لاجتماع لقادة أركان دول تجمع الساحل الخمس وعدد من ممثلى الدول الأوروبية المانحة فى 11 فبراير 2020 لرفع القدرات الأمنية والدفاعية لدول الساحل فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال الدورات التى توفرها وزارة الدفاع، وتأكيدا ًعلى دعم مصر الكامل لدول الساحل سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجستية وتنظيم دورات تدريبية فى المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس، والالتزام بالتعهدات التى قُدمت فى مؤتمرى بروكسل ونواكشوط للمانحين، وكذا الدورات التدريبية المختلفة المقدمه من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة لمساعدة تلك الدول فى مجابهة خطر الإرهاب ، فضلاً عما يقدمه الأزهر الشريف من دورات تدريبية للائمة وتعليمية للطلاب، وكذا محاربة الفكر المتطرف ونشر قيم الإسلام المعتدل عبر برامج أنشطة مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام.