شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص معدات النظافة بجراج النزهة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، زيارة لجراج هيئة نظافة وتجميل القاهرة بمنطقة النزهة والذى يضم معدات الهيئة التى تخدم أحياء المنطقة الشرقية كالنزهة والسلام أول والسلام ثان والمطرية وعين شمس .

وأبدى المحافظ استياءه عن حالة الجراج وقرر تشكيل لجنة فنية لفحص المعدات داخله وعمل تقرير مفصل لمحاسبة المقصرين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ القاهرة فى المنطقة الشرقية وزار خلالها منطقة الكيلو 4.5 لمعاينة الطريق الجديد لربط طريق السويس بعزبة الهجانةومنطقة جراج النقل العام والمقترح نقل موقف الألف مسكن إليه فى إطار تطوير منطقة جسر السويس، كما تفقد المحافظ خلال الجولة الشارع الجديد ( تحت الانشاء ) والمستقطع من جراج النقل العام بجسر السويس فى منطقة الأمل 2.

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وتنفذ محافظة القاهرة بالتنسيق مع الشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإنشاء الطرق، أعمال تطوير بمنطقة عزبة الهجانة بالكيلو 4.5 أسفل الكوبرى ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات من حيث إنشاء باكيات (محلات) وموقف لسيارات السيرفيس وتشمل أعمل التطوير بالمنطقة وإنشاء أرصفة وتركيب انترلوك وإنشاء بالوعات صرف أمطار ورصف الشارع بشارع الحدود ( مدخل عزبة الهجانة) والانتهاء من إنشاء حديقة وزراعتها بالنجيلة والنخيل وذلك بواسطة الإدارات المعنية بحي شرق مدينة نصر، لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة.

ويتم إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة، وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، ووجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.