شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يشارك فى احتفال سفارة الكويت بالذكرى 59 للعيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه عدد من الوزراء، في الاحتفال الذى أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير.

وخلال الاحتفال، هنأ رئيس الوزراء السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى القاهرة بهذه المناسبة الغالية، متمنيا أن يعيدها الله على دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً، بالخير والأمن والرخاء.

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وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية الكويتية تعدُ نموذجاً للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل روح الإخاء السائدة، والروابط المشتركة، والسعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفى كلمته أكد السفير محمد صالح الذويخ، على عمق الروابط والعلاقات المتينة التى تربط مصر والكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى التعاون المشترك فى مختلف المجالات، موجها الشكر لرئيس الوزراء والوزراء.